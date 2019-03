Bruinisse worstelt, maar komt altijd weer boven

ReportageBRUINISSE - Van alle vissersdorpen in Nederland hebben er maar weinig hun vloot in het dorp liggen. Bruinisse is er één van. Aan de Kaoie lagen ze, buik tegen buik. Tot voor kort dan. De ene na de andere kotter komt inmiddels te koop. De haven raakt leger en leger. Betekent dit het einde van Bru als vissersdorp?