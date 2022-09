Bruinisse is in beeld voor een ‘nat bedrijventerrein’

Rederij­kers teleporte­ren publiek ongemerkt naar andere tijden

Logistiek was het nog niet superstrak en het weer gooide roet in het eten. Maar pareltjes genoeg, dinsdagavond bij de try-out van ‘De Pest er in’. Het publiek kreeg het jongste historisch openluchtspel van de Rederijkers Zierikzee tijdens de try-out maar voor de helft te zien. Dat smaakte zonder twijfel naar meer. De voorstelling gaat woensdagavond in première en is alle avonden uitverkocht.

7 september