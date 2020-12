Brug net opgeknapt voor 1,5 miljoen, nu gaten in wegdek

De gemeente heeft palen met linten gespannen om ongelukken met voetgangers of fietsers te voorkomen. Verder is de brug veilig, verzekert wethouder Jacqueline van Burg. ,,Waarschijnlijk is de drainage niet goed aangesloten en loopt nu het zand weg in plaats van het water. Het kan gebeuren, maar dit is wel ontzettend vervelend. Donderdag gaan we kijken wat er moet gebeuren om dit op te lossen.”