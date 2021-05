Brug bij Bruinisse blijft voorlopig nog buiten gebruik; ‘Fietsers kunnen bekneld raken’

Fietsers kunnen bekneld raken

Verkeerswethouder Ankie Smit heeft de hoofdinspecteur-directeur van Rijkswaterstaat donderdag aangesproken op de situatie. De brug is nog steeds onveilig voor met name fietsers, kreeg de wethouder te horen. ,,Ze zouden bekneld kunnen raken. Dát zou voor de korte termijn nog opgelost kunnen worden door daar een verkeersregelaar bij te zetten. Maar dit is niet het enige probleem. Het is ook meer financieel van aard. Doordat er is gesleuteld aan de brug, is Rijkswaterstaat verplicht een zogeheten machine-veilig onderzoek te laten uitvoeren. En daar moet geld voor worden vrijgemaakt in de begroting. Dat is even moeilijk.” Smit heeft bij Rijkswaterstaat nogmaals aangedrongen op spoed.