Bruenaars binne bikkels: seizoensafsluiting in de regen

REPORTAGE ‘In de sloppen­wijk had ik de mooiste tijd’: Pater Thaddy is na reis van dertig jaar terug in Zeeland

10:08 GOES - Als z’n visum niet was verlopen, woonde hij waarschijnlijk nog in een krottenwijk in India. Dat land is hem lief. Maar Varanasi is Burgh-Haamstede geworden. Thaddeus de Deckere is de nieuwe priester voor katholiek Zeeland boven de Westerschelde. Hij heeft daar zin in. ,,Ik kan overal gelukkig zijn.”