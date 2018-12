Bruenaar vrijgesproken van verkrachting buurvrouw

De buurvrouw ging naar huis en kort daarna volgde Van V. Volgens de vrouw lag ze op de bank te slapen en werd wakker toen Van V. druk bezig was seksuele handelingen bij haar te verrichten. Volgens Van V. lagen ze samen op de bank en had ze geen ‘nee’ gezegd toen hij haar begon te betasten. In haar vonnis stelt de rechtbank dat het niet duidelijk is geworden of het vrijwillig dan wel met dwang is gebeurd en dat de verklaringen van dezelfde bron (de vrouw) komen en dus niet bruikbaar zijn. De enkele verklaring van de buurvrouw is dan ook niet voldoende.