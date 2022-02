Brouwershaven heeft er een skateboardshop bij

Michael Koster vindt het na 16 jaar welletjes met het ‘beste restaurant van Burghsluis’; chef-kok Ramon Bolier wordt uitbater van 't Oliegeul­tje

BURGHSLUIS - Werken, altijd maar werken. Na bijna een kwart eeuw in de horeca vindt Michael Koster (38) het genoeg geweest. Chef-kok Ramon Bolier neemt per 1 april restaurant 't Oliegeultje in Burghsluis van hem over. Koster heeft daar 16 jaar de scepter gezwaaid.

20 februari