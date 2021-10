Brouwerseilandclaim van 32,5 miljoen is een ‘ingeschat’ risico voor Schouwen-Duiveland

De wethouder heeft veel vragen gehad, ook schriftelijke vragen van de VVD-fractie, over de indruk die gewekt is na het verschijnen van een artikel in deze krant naar aanleiding van het presenteren van de begroting. Tijdens die presentatie werd hem gevraagd of de claim van Brouwerseiland BV gevolgen zou hebben voor andere uitgaven van de gemeente en zo de portemonnee van inwoners zou raken. In het antwoord was en is hij stellig: de claim gaat niet ten koste van andere posten en uitgaven van de gemeente en zorgt niet voor verhoging van belastingen voor de burgers.