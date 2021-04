Brouwerseiland claimt 32,5 miljoen euro schadevergoeding bij Schouwen-Duiveland

video Op buitentri­bu­ne naar de binnen zwemmende kinderen koekeloe­ren

29 maart NIEUWERKERK - Zwembad Dol-fijn in Nieuwerkerk is weer begonnen met de zwemlessen. Om ouders toch de vorderingen van hun kids te laten zien is een houten statribune buiten neergezet. ,,Dit is zeker een uitvinding.”