Brogum en Vrijbuiter slaan handen ineen

quiz Zeeuwse nieuwsquiz: televisie, camera's en... spoken?

Weer een week voorbij, en weer een nieuwsquiz! Test je kennis aan de hand van tien vragen. Deze week met vragen over over camera's, een televisieprogramma en... spoken? De hoogste eer is alleen weggelegd voor hen die het nieuws uit alle regio’s in de gaten hebben gehouden. Maar let op: de tijd loopt! Lukt het jou?

11 februari