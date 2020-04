Broedseizoen in gevaar door langdurige droogte; Natuurmonumenten wil water vasthouden

ZIERIKZEE - Door de aanhoudende droogte dreigt het broedseizoen voor kust- en weidevogels dramatisch te verlopen. Veel natuurgebieden drogen in rap tempo uit en regen van enige betekenis blijft op korte termijn uit. Om water langer vast te houden plaatst Natuurmonumenten binnenkort een stuw in natuurgebied Rengerskerke bij Zierikzee, zodat het gebied aantrekkelijk blijft voor vogels als de kluut, grutto en bontbekplevier.

,,Het is de combinatie van hoge temperaturen, veel zon en een stevige oostenwind die ervoor zorgt dat veel water in hoog tempo verdampt”, zegt Paul Begijn, boswachter bij Natuurmonumenten. ,,En dat heeft dramatische gevolgen voor het broedseizoen van veel vogels dat net is begonnen. Vaak komen ze nog wel tot broeden, maar door de droogte is er weinig voedsel beschikbaar voor de kuikens.”

De droogte wordt goed duidelijk in natuurgebied Rengerskerke aan de Boerenweg bij Zierikzee. Daar gaat Natuurmonumenten nu extra maatregelen treffen. In het gebied wordt een stuw geplaatst, zodat het waterpeil op zo'n 20 centimeter blijft. ,,Maar dan hebben we wel eerst regen nodig om vast te houden”, zegt Begijn. De maatregelen heeft dus pas volgend jaar effect, verwacht hij.

Duiker onder N59

Ook worden de komende tijd verschillende kwelbuizen in het gebied schoongemaakt. Die zitten verstopt, waardoor de aanvoer van zilt kwelwater het gebied onvoldoende bereikt. Maar daarmee is het probleem volgens Begijn nog niet opgelost. ,,Aanvullende maatregelen zijn nodig om een langdurig effect te kunnen bereiken. Willen we de weidevogels helpen, dan is vernatting van meer gebieden noodzakelijk.”

Natuurmonumenten denkt aan een duiker onder de N59, om ook de gebieden ten noorden van Zierikzee nat te houden in tijden van langdurige droogte, zoals nu het geval is. Een ander idee is het inpompen van zout water in de zilte natuurgebieden om het waterpeil langer op het gewenste niveau te houden, legt Begijn uit. Natuurmonumenten wil daarover in gesprek met de provincie en het waterschap.

Slechts 5 jongen

Ook vorig jaar werd het broedseizoen hard geraakt door de langdurige droogte. Uit onderzoek blijkt dat 3630 broedparen slechts 730 jongen hebben grootgebracht. ,,Dat kun je beschouwen als een zeer matig tot slecht broedjaar”, zegt Begijn. Het merendeel van de jongen waren meeuwen. Plevieren en sterns brachten nauwelijks jongen voort. ,,De 166 broedparen van de kluut wisten slechts 5 jongen groot te brengen.”