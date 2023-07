Britse ambassadeur ontmoet ‘Engelandgekken’ in Zierikzee

Engels was zijn favoriete vak op school, hij studeerde in Engeland voor zijn MBA en vierde er zijn zestigste verjaardag. We hebben het over de burgemeester van Schouwen-Duiveland, Jack van der Hoek. ,,Ja, ik ben anglofiel”, geeft hij toe. ,,Ik kijk zelfs elke avond naar het ‘Ten O’Clock News’ van de BBC.” Hij is ambtshalve aanwezig bij het bezoek van de plaatsvervangend ambassadeur van Groot-Brittannië aan het Stadhuismuseum in Zierikzee, maar het is voor hem ook gelijk een cadeautje om haar te spreken. Want dat gaat in de taal waar hij zo van houdt: Engels.