Brandweerman Marius Viergever is na 40 jaar klaar

Hij moet toch wel één van de oudere brandweermannen in Zeeland zijn, beredeneert hij in de kazerne van Zierikzee. Want, legt hij uit, vroeger moest je stoppen als je 55 werd. ,,Later werd dat opgerekt naar 60 en uiteindelijk werd het afgeschaft omdat het als leeftijdsdiscriminatie werd gezien. Nu is het zo dat als je je test haalt, je mag blijven.”

Net als zijn collega's - waaronder zijn zoon en schoondochter - van het korps in Zierikzee is hij brandweerman op vrijwillige basis. Dat ging goed samen met zijn werk, want hij was veelal in en rond de stad te vinden. ,,Zeker in de dagploeg was dat handig, want er zijn best wat andere korpsen op het eiland die overdag maar moeilijk aan hun bezetting kunnen komen.”