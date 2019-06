Brandweer Zierikzee verguld met nieuwe hoogwerker

ZIERIKZEE - Brandweer Zierikzee heeft zaterdag haar nieuwe hoogwerker officieel in gebruik genomen. Het hypermoderne voertuig wordt, in afwachting van de nieuwe brandweerkazerne, gestald in een loods van Frisk-Fruktergârd BV aan de Oudeweg.