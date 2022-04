Brandweer rukt uit voor natuurbrand bij Burgh-Haamstede

VIDEO Met een afgeplakte skibril op je kop, zit je allemaal in hetzelfde schuitje

Met een afgeplakte skibril op je hoofd, heb je allemaal dezelfde visuele beperking. Dus werd er hard tegen hard gestreden aan de showdowntafel in Nieuwerkerk. Toch was het dinsdag, bij het Oogcafé, vooral ook lachen, gieren, brullen. En wijzer worden over bewegen en sport; óók als je niet of slecht kunt zien.

13 april