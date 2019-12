Brandweer rukt uit voor ambulance

Zierikzee­se arts wil mensen meenemen op zwemtocht van het Zuid-Afrikaanse Robbenei­land

29 december ZIERIKZEE - Baantjes trekken in een 25 meterbad? Zo saai, vindt Simone de Vos, sinds ze verslingerd raakte aan het zwemmen in zee. De Zierikzeese arts werkt in januari nog even in een psychiatrisch ziekenhuis in Tanzania, maar strijkt dan tijdelijk neer in Kaapstad. Daar gaat ze met haar broer Thomas openwatertochten organiseren voor toeristen.