Brandweer redt hond uit auto in Kerkwerve

Bruinvis die aanspoelde op strand in Ouddorp is aange­sterkt: ‘Helemaal fit voor terugkeer naar huis’

Norah, de bruinvis die gewond en sterk vermagerd aanspoelde op het strand in Ouddorp aanspoelde, wordt na dit weekend vrijgelaten in de zee. Het dier is voldoende hersteld in de opvang, zegt Stichting SOS Dolfijn. ,,Ze is prachtig aangekomen en helemaal fit voor haar terugkeer naar huis.”