Brandweer ‘heel boos’ over spontane borrel op post in Zierikzee

ZIERIKZEE - „Ik ben echt heel boos. Een borrel met twintig man op de brandweerpost is nu echt onacceptabel.” Dat zegt Ben Ham, manager brandweerzorg over een spontaan gezellig samenzijn van enkele van ‘zijn’ brandweervrijwilligers. Op de post in Zierikzee kreeg een van hen vrijdag een lintje. Na afloop stelde de ploegleider voor na te borrelen. Omwonenden zagen dat en trokken aan de bel.

Ham kan er nog kwaad over worden. ,,Dit is echt over het randje. En tegen alle regels en afspraken in. Dit moeten en willen wij als brandweer niet uitstralen. Sterker nog: wij moeten het goede voorbeeld geven, helemaal in deze tijd. En dan gebeurt er dit. Daar word ik echt boos van.”

Quote Meteen kappen heb ik gezegd. En dat deden ze Ben Ham, Manager brandweerzorg

Vol spijt

De ploegleider van de post in Zierikzee ‘dacht dat een borreltje wel kon’. ,,Hij had er wel degelijk over nagedacht. Maar niet goed genoeg. Toen wij het gerucht te horen kregen, hebben we meteen contact opgenomen.” Ham heeft inmiddels met de betrokken ploegleider gesproken. Die is vol spijt. Maar het laatste woord is er nog niet over gezegd. ,,We gaan volgende week opnieuw in gesprek.”