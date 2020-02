Brandje in vakantiewoning Brouwershaven

Het vuur brak rond 22.00 uur uit in de woning aan de Cardium. Wat er precies in brand stond, is niet bekend. De brandweer en een ambulance rukten uit. De brandweer wist de vlammen snel te blussen en heeft het gebouw nadien nog geventileerd. Het pand liep volgens omstanders forse rookschade op. Of de bewoners elders zijn ondergebracht is niet bekend.