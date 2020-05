Brand verwoest ‘spookhuis’ Oosterland

Van ‘Plan Wind’ tot Poortam­bacht

5 mei ZIERIKZEE - Ruim 4600 mensen wonen er in Poortambacht in Zierikzee. Deze wijk ten westen van de stadskern tussen Boerenweg en Havenkanaal is verdeeld over 11 fasen in circa vijftig jaar gerealiseerd en nadert nu zijn voltooiing. Sjaak (83) en Joke (77) Vermeulen-Paauwe kwamen in 1971 en wonen er nog steeds.