Brand verwoest 70.000 m2 tarweveld in Nieuwerkerk. Eigenaar: ‘Vooral angst dat vuur zou overslaan’

Doeleman reed vlak na de brand, die 7 hectare (70.000 vierkante meter) van zijn tarweveld aan De Weel, parallel aan de N59, verwoestte naar het naastgelegen bedrijf Hanse Staalbouw. ,,Daar werken veel mensen. Ik vreesde dat het vuur daar zou overslaan. Gelukkig was dat niet het geval. De brandweer had in eerste instantie problemen met het water. Gelukkig kregen we hulp van een buurman met een giertank vol water.”

De brandweer zette vier blusvoertuigen in en hield een loods in de buurt met mogelijk gasflessen er in, goed nat. Doeleman schat de uiteindelijke schade op 10.00 euro. ,,Dat wordt vooral verzekeringswerk. Bij de verzekeraar waren ze op vakantie, dus dat komt later. Ik wil ook geen klaagzang houden, daar ben ik te nuchter voor. Gelukkig waren er geen slachtoffers, voor mij was de brand niet zoveel bijzonders.”