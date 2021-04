Brand onder carport vakantiewoning in Scharendijke

video / open podium Blazers passen naadloos in Smelly Kitchen

11 april Hans Goemans (47) woont in Nootdorp, maar is geboren en opgegroeid in Zonnemaire. Hij is tenorsaxofonist, maar manifesteert zich in de elfkoppige Zeeuwse soul- en funkband Smelly Kitchen vooral als percussionist én verrast met het maken van boeiende arrangementen.