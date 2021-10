Brand in woning in Scharendijke, brandweer behoedt gasfles voor vlammen

Helden zijn het, de gasten achter Wat Te Doen?!. Ze repareren de vernielde halfpipe zodat iedereen weer kan skaten

Als iemand zich populair heeft gemaakt dit weekend dan zijn het wel de gasten van stichting Wat Te Doen?!. Rico de Jonge en Thom Platenburg uit Scharendijke fiksten zaterdag de met vuurwerk vernielde halfpipe in het skatepark in Zierikzee. Helden? ,,Nou, ik zou het liever niet doen", reageert Rico nuchter. Maar dat zou sneu zijn voor de tientallen jongens en meiden die zondag komen stunten op skateboard, step of BMX.

17 oktober