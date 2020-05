Brabantse besmetting maakt Zeeuwse nertsenfokkers niet extra ongerust

Niet iedereen staat te springen om nieuwe sociale huurwonin­gen in Renesse

19 mei RENESSE - Als érgens op Schouwen-Duiveland schreeuwende behoefte is aan nieuwe woningen, dan is het wel in Renesse. Goed nieuws dus voor huizenzoekers dat aan de Laône zes appartementen worden gebouwd. Al staat niet iedereen er om te springen.