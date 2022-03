Bouwen aan reuzenfarao's en struikelstenen poetsen; ‘Net of die namen weer tot leven komen’

Niet kunnen spelen en toch groeien? De Rederij­kers is het gelukt

ZIERIKZEE - Hoe kun je groeien als je niet samen kunt spelen? Toneelgezelschap Rederijkers Zierikzee is het gelukt. In coronatijd meldden zich 17 nieuwe deelnemers aan. ,,Waarvan de helft onder de 16 jaar", zegt productieleider Nelleke Tamerus met onverholen trots. ,,We hebben van oudsher een grote groep jongeren onder onze spelers en dat missen veel theatergroepen. Onze jongste speler nu is 11 jaar oud.”

