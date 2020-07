Bouw verpleeghuis Cornelia ligt stil: bouwbedrijf Sprangers zit in de problemen

ZIERIKZEE - De bouw van het nieuwe verpleeghuis Cornelia aan de Emil Sandströmweg in Zierikzee ligt stil. Bouwbedrijf Sprangers zit in de financiële problemen. Zorgaanbieder Allévo is met de bouwer in overleg.

Eind vorige week is de bouw stil gelegd. Opdrachtgever Allévo is maandag officieel ingelicht. Op dit moment valt er niets zinnigs te zeggen over hoe nu verder, meldt een woordvoerder van Allévo. Voor zover nu bekend is Sprangers (nog) niet failliet en wordt naarstig gezocht naar overnamekandidaten. Allévo kan op dit moment niet anders dan afwachten wat daar uit komt. De verwachting is dat het overleg tussen zorgaanbieder en bouwer op korte termijn wordt hervat.

Hartje Rotterdam

Bouwbedrijf Sprangers zit al een tijdje in zwaar weer. De bouwer is onder meer betrokken bij de bouw van Forum in hartje Rotterdam, nabij de koopgoot. Sprangers raakte daar recent nog in conflict met de projectontwikkelaar over opleveringsdata van het prestigieuze gebouw. Het bedrijf heeft vestigingen in onder meer Breda en Terneuzen. De bouwer is niet voor een reactie bereikbaar.

De eerste paal van de zorgvoorziening in Zierikzee is medio februari geslagen. De bedoeling is dat de nieuwe Cornelia, die Zierik7 genoemd gaat worden, over anderhalf jaar wordt opgeleverd.

Volledig scherm Het werk op het bouwterrein aan de Emil Sandströmweg ligt stil © Esme Soesman

Volledig scherm Allévo-bestuurder Ineke Dekker bij het slaan van de eerste paal van de nieuwe Cornelia in februari © Esme Soesman