Botsing tussen brommobiel en auto bij Zierikzee

Publiek het dak op voor theater over de Ramp tussen caissons bij Ouwerkerk

Het Watersnoodmuseum laat deze zomer met een toneelvoorstelling zien hoe de Ramp van 1953 van invloed is op een mensenleven. Het stuk wordt in augustus twee keer per dag opgevoerd tussen de markante daktribunes tussen de caissons bij Ouwerkerk.