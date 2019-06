Botsing op al drukke N59 bij Nieuwerkerk

Nieuwer­kerk krijgt een hippe kringloop­win­kel

28 juni NIEUWERKERK - Het is rond: er komt een kringloopwinkel in de voormalige Jumbo van Nieuwerkerk. De spulletjes krijgen gezelschap van bloemen: Hannemarie van den Nagel verhuist haar bloemenzaak er naartoe. De winkelmix gaat in november open.