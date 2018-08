Boswachters zwemmen ongeoefend Haringvliet over

Vrouw raakt gewond bij verkeerson­ge­val in Renesse

17 augustus RENESSE - Bij een aanrijding bij de rotonde op de kruising van de Stoofweg (N651) met de Recreatieverdeelweg (N652) is vanmiddag een vrouw gewond geraakt. De vrouw is per ambulance afgevoerd. Haar passagiere is in de ambulance meegereden.