Boswachterij Westerschouwen is één van de weinige plekken in Nederland waar je nog kunt verdwalen

Pas in 1928 werd Staatsbosbeheer ook een natuurbeschermingsorganisatie. Inmiddels is SBB bij het grote publiek ook bekend van de vele excursies en andere activiteiten die een jaarrond in onder meer het bos (,,Met dank aan onze vrijwilligers. Die doen álles en ze doen het nog goed ook!”) worden georganiseerd. Boswachter Marijke Lieman: ,,Beleving is héél belangrijk. Omdat je natuurbeheer alleen in stand kunt houden als je het deelt met mensen. Als mensen niet van de natuur houden, dan is dit er niet meer over 100 jaar. We moeten er voor zorgen dat mensen van jongs af aan iets met natuur krijgen. Dat wordt wel steeds lastiger. Er zijn kinderen in steden die nog nooit in een bos zijn geweest.”