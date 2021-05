Boot in brand in loods Bruinisse

De tien meter lange boot stond volledig in brand. De brandweer schaalde op naar ‘grote brand’ en heeft voornamelijk ervoor gezorgd dat het vuur niet is overgeslagen naar naastgelegen panden.

Volgens officier van dienst Arno van de Sande was er aanvankelijk zo veel rook, dat de brandweer vanuit veiligheidsoverwegingen niet naar binnen ging. ,,We hebben eerst geventileerd. De boot stond behoorlijk in de fik, en omdat een boot is gebouwd om water buiten te houden, hebben we er een gat in moeten zagen om te kunnen blussen.”