Boosheid over dijk met ‘tralies’ rondom natuurgebied; ‘Bijzondere beleving naar de knoppen’

VIDEO Kinderen achter de schermen en op de planken: het Kindercon­cert is voor én door kinderen gemaakt

Het is razendactueel. Indrukwekkend en vertederend tegelijk. En het is, denkt saxofonist en begeleider Wim Kostense, ook nog eens hartstikke uniek. Het Kinderconcert dat zaterdagmiddag in de Nieuwe Kerk in Zierikzee wordt gegeven, is een culturele happening voor én door kinderen. ,,Bij mijn weten is er de laatste tijd niet, of misschien zelfs wel helemaal nooit, zo'n kinderconcert op Schouwen-Duiveland geweest. Waar zoveel kinderen aan mee doen.”

15 maart