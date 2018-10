Boosheid en verdriet, maar Schouwse coalitie legt eigenaar camping Duinrand geen strobreed in de weg

Het mag niet eens, stelde Lievense. ,,Deze gasten hebben een privaatrechtelijke overeenkomst met de campingeigenaar. Daar mogen we ons niet mee bemoeien. Dat is wettelijk verboden."



Onzin, vond SP'er Anita de Vos. ,,Je kunt niet blijven zeggen dat dit een privaatrechtelijk dingetje is. Bij goede ruimtelijke ordening gaat het ook om effecten op de regio. We hebben het hier over achttienhonderd bijna-bewoners die van ons eiland worden verjaagd. Het is niet de vraag of we iets voor hen kúnnen betekenen, maar of we het wíllen."