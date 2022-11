Boomfeestdag wordt een boomfeesttour op Schouwen-Duiveland

Woensdag 16 november is de Nationale Boomfeestdag. Op veel plekken wordt er dan een boom geplant, maar niet op Schouwen-Duiveland. Daar start later deze maand de Boomfeesttour: vijf activiteiten verspreid over vijf maanden, van november tot en met maart. Daarbij is er veel meer aandacht voor de natuur en natuurlijk bomen in het bijzonder, zegt Arthur Geursen van NME Schouwen-Duiveland.

Bosexcursies

Een van de activiteiten is bijvoorbeeld wilgen knotten in natuurgebied Dijkwater bij Sirjansland, maar er worden ook bosexcursies gehouden. Uiteindelijk wordt er ook wel een boom geplant, zegt Geursen, maar dan in een periode waarin de boom beter kan wortelen, zoals in maart.

,,De Boomfeesttour is ons eigen initiatief, maar wordt ook wel gestimuleerd door de landelijke organisatie van de Boomfeestdag. Door de activiteiten te spreiden, vragen we steeds weer een beetje aandacht voor de boom. Anders is het maar een dag en dan is het weer voorbij. We willen op deze manier de bewustwording vergroten van het belang van bomen. Bomen zijn een van de belangrijkste factoren voor het leven op aarde, dat willen we kinderen meegeven. We werken daarin samen met Staatsbosbeheer. De activiteiten geven een kind de mogelijkheid een natuurbeleving te hebben, dat is heel waardevol. Niet ieder kind komt vaak genoeg in het bos”, zegt Geursen. Basisscholen op Schouwen-Duiveland worden uitgenodigd mee te doen aan een van de activiteiten die bedoeld zijn voor groep 6, 7 en 8. Geursen: ,,De eerste inschrijving is al binnen.”