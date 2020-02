Bomen om in Oosterland en Zierikzee

Bewoners klagen over zandhopen Noorderpol­der: ‘Eén grote stofbende’

9:53 ZIERIKZEE – Zierikzeeënaar Edwin van Delft (42) houdt zijn bovenramen en roosters dicht. Hij woont met vrouw en twee kinderen nu anderhalf jaar in zijn nieuwbouwwoning in de Noorderpolder en noemt de overlast ‘heel erg’. ,,Het zand gaat in je groeven zitten.” Eerder al maakte hij een filmpje waarop te zien is dat langs trekkend bouwverkeer grote stofwolken veroorzaken. ,,Echt niet normaal.”