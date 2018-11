Boerin Bertie helpt Sint landen in Renesse

Classispre­di­kant Arie van der Maas: Ook kansen voor kleine kerk

23 november BRUINISSE - Meer bestuurlijk samenwerken én niet alleen bezig zijn met overleven. Dat is het advies dat classispredikant Arie van der Maas meegeeft aan kleine kerkgemeenten die nadenken over de toekomst. Van der Maas staat niet somber in de leegloop van kerken. ,,Het is niet alleen maar kommer en kwel. Het geeft ook een kans op vernieuwing en verdieping als je wordt teruggesnoeid tot op de kern.”