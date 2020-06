Boer moet leuren met overgebleven aardappelen: in de schuur ligt nog 300.000 kilo

Lid van phishing­ben­de die Zeeuwse boer voor twee ton oplichtte moet drie jaar de cel in

27 juni NIEUWERKERK - Een 30-jarige Amsterdammer is vandaag door de rechtbank in Breda veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan één voorwaardelijk en met een proeftijd van drie jaar. Hij is een kopstuk in een landelijk opererende phishing bende. Ze maakten veel slachtoffers, waaronder een boer uit Nieuwerkerk. Hij verloor bijna 200.000 euro door op een link in een e-mail te klinken en zijn inloggevens voor internetbankieren in te vullen.