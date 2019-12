Boer Groenveld krijgt zijn aardappelen niet uit de grond

Voorkom brand door zonnepane­len: haal een erkend installa­teur in huis

17:11 ZIERIKZEE - Na een aantal branden op met zonnepanelen gevulde bedrijfsdaken in 2018 schroeft een toenemend aantal verzekeraars de premies omhoog. Installatie van zonnepanelen dreigt voor bedrijven zo onrendabel te worden. De Saman Groep uit Zierikzee adviseert bedrijven een erkend installateur in de arm te nemen. ,,Sommige installateurs hebben onvoldoende kennis in huis”, zegt algemeen directeur Daniël Lodders van de Saman Groep.