Boer Erik gebruikt de rotonde van Zierikzee als podium: ‘Met CAS komen hier lekker veel mensen langs’

De blauwe New Holland met kiepkar werd zaterdagmiddag even na half vier op de grasbult van het verkeersplein in de N59 gezet. ‘s Avonds haalde hij hem weer weg tegen eventuele vandalen, maar zondag zette hij hem vrolijk weer terug. Een spontane actie van akkerbouwer Erik Hanse uit Zierikzee die in hem opkwam toen hij op weg was naar zijn perceel met cichorei tegenover het gemeentehuis. ,,Ik dacht opeens: ‘Zeker nu het Concert at Sea is, komen hier lekker veel mensen langs’", zegt Erik Hanse over de grote rotonde bij Zierikzee. Dat is sowieso een plek waar veel bezoekers, maar ook bewoners van Schouwen-Duiveland langskomen.