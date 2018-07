Boer- en Gewas Toer trekt veel belangstellenden

Ontvangst met koffie en bolus, een bezoek aan twee agrarische bedrijven, een rondrit met de paardentram langs gewassen en door natuurgebied het Dijkwater, een lunchpakket en ter afsluiting een zak frites. Dit alles blijkt een prima - gratis toegankelijk - programma om belangstelling te wekken bij een breed publiek. ,,Naar schatting komen de bezoekers voor de helft vanuit deze regio en anderen van daar buiten. Ons doel is het boerenbedrijf en het landschap onder de aandacht te brengen’’, zegt voorzitter Pieter de Ruijter van ASD zaterdagochtend nadat hij de mensen heeft welkom geheten bij akkerbouwbedrijf en theetuin van de familie Slootmaker in Nieuwerkerk. ,,We behoren als boeren tot de top van de wereld op exportgebied, maar er dreigen wel gevaren’’, zegt De Ruijter. Volgens hem gaat die dreiging verder dan de droogteproblemen wegens de hitte van de afgelopen weken. Het klimaat verandert en op Schouwen-Duiveland dreigen op den duur gewassen verloren te gaan. Dat dwingt onder meer tot nadenken over de watervoorziening.’’

De deelnemers maakten, verdeeld in drie groepen, kennis met de landbouwproducten bij de Maatschap Slootmaker. Bij de ‘overburen’ Cafruso (Capelle Fruit Sortering) kregen ze uitleg over het telen van appels en peren en over het in eigen beheer sorteren en verpakken. In de paardentram reed Jaap Schoof van het Watersnoodmuseum mee. Hij vertelde bij Stevensluis over de dijkdoorbraak in 1953, over de aanleiding om het Dijkwater af te sluiten van de Grevelingen en over de invloed van zoet en zout water in dit gebied.