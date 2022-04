Boer Charl is ‘een beetje gek’ maar heeft volgens hem wel gelukkigere koeien met kalfjes aan hun zijde

Koeien moeten kalfjes krijgen om melk te kunnen produceren. En die kalfjes worden bij veel boeren direct na de geboorte gescheiden van hun moeder om vervolgens in aparte hokjes met poedermelk te worden grootgebracht. Zo ging het tot zes jaar geleden ook bij Charl van de Sande (34) in Nieuwerkerk. ,,Toen er in de samenleving en de media een discussie ontstond waarom een kalf bij de koe werd weggehaald, vroeg ik me ook af: ja, waarom kan het kalf eigenlijk niet erbij blijven? Op de landbouwschool deden we er al min of meer onderzoek naar door pleegmoeders in te zetten.” Het roer ging om bij Van de Sande die eerder al samen met zijn vader Frans besloot biologisch te gaan boeren. Het lijkt een simpele stap, maar dat is het niet.