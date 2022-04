Boemeltreintje in Zierikzee keert mogelijk niet terug: ‘Het viel wat tegen’

Replica van het bekende witte kruis van The Passion komt naar Zonnemaire

Het kruis van The Passion komt naar Zonnemaire. Althans een replica van het bekende witte kruis. Het muzikale paasevenement is al jaren een hit. In de aanloop naar de landelijke Passion reizen 12 replica's van het Passionkruis door het land. Eén ervan wordt vrijdag 1 april in de tuin van de kerk in Zonnemaire opgezet. Aansluitend is er een optreden van singer-songwriter en theatermaker Marieke Sleurink.

23 maart