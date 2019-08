Bodypaintfestival en Verweven in Zierikzee afgelast in verband met verwachte slechte weer

Massale zeedieren­sterf­te in Grevelin­gen­meer; Stichting Anemoon spreekt van ‘deathzone’

11 augustus SCHARENDIJKE - Door de extreme temperaturen van afgelopen weken én werkzaamheden aan de spuisluis in de Grevelingendam, zijn er ook deze zomer weer massaal zeedieren in het Grevelingenmeer doodgegaan. Door de afwezigheid van stroming en het opwarmen van het zeewater is onder de tien meter een totaal gebrek aan zuurstof ontstaan. Dat meldt de Stichting Anemoon in een publicatie van Nature Today.