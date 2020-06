Bodem schatkist Schouwen-Duiveland komt in zicht; het vet is van de botten

Het college heeft, naast de bezuiniging, drie miljoen euro apart gezet om even verder te kunnen met verschillende plannen. ,,Daarmee is de lucht er nu echt uit”, zei de wethouder dinsdag bij de presentatie van de kadernota, een doorkijkje naar de komende vier jaar. De raad is wat hem betreft nu weer aan zet, wanneer in november het huishoudboekje voor 2021 wordt vastgesteld. Joppe en zijn ambtenaren weten voor de periode 2021 tot 2024 weliswaar een sluitende begroting tevoorschijn te toveren. Maar de wethouder verhult niet dat het de komende maanden nog een hele klus wordt genoeg geld te vinden voor de uitvoering van een aantal grote projecten die op stapel staan.