Uniek blikje verovert plaats in blik-boek: 'Geen idee dat het zeldzaam was'

videoRENESSE - Er is er maar eentje van in Nederland, voor zover Annemarie Heiligers weet. En hij staat bij haar in blikmuseum De Blikvanger in Renesse. Het zeldzame Drosteblikje voor chocoladekorrels uit circa 1928 bemachtigde een plaats in het vorige week uitgebrachte boek van blikverzamelaar Job Koens: 'Droste, een blik waardig'.

Ooit wilde Koens dat blikje van haar kopen, maar Heiligers hield het zelf. Om een trekker te hebben voor haar museum. En meer nog, omdat ze met het Droste-blik al hele avonturen had beleefd. Jaren terug, toen de inwoonster van Renesse nog geen idee van de zeldzaamheid van dat specifieke blikje had, zat ze er al eens mee aan tafel bij Amanda Spoel in het televisieprogramma Avro Service Salon. Veilinghuis Sotheby's deed voor dat programma een taxatie in het Schielandshuis in Rotterdam. Met nog wat verzamelaars reisde Heiligers naar Rotterdam af. ,,Neem maar wat leuks mee, zeiden ze. Het museum had ik toen nog niet en ik had nog maar een stuk of 800 blikken. Nu heb ik er meer dan 4000. Maar ik nam in ieder geval dat blikje mee en werd na die uitzending platgebeld.''

Volledig scherm Annemarie Heiligers met het zeldzame blikje. © Dirk Jan Gjeltema

Het blik, waarvan ergens in Nederland ook nog een exemplaar zonder dekseltje circuleert, kreeg Heiligers zelf ooit in haar handen gedrukt door een mevrouw uit Groningen toen ze in de Bewaerschole in Burgh-Haamstede een expositie over verzamelingen organiseerde. ,,Niet wetende destijds hoe bijzonder dat blik was.''

Informatie

Nou is er geen blik zónder verhaal in museum De Blikvanger te vinden. En Heiligers heeft door de jaren heen ook heel wat feitelijke informatie over haar verzameling bij elkaar gesprokkeld. ,,En toch weet ik nog niet genoeg. Daarom ben ik heel blij met het boek van Job Koens. Hij is zo goed georiënteerd. Elk blik van Droste bespreekt hij apart. Soms zijn er zulke minimale verschillen tussen de verschillende blikken. Maar met dit boek kan ik precies terug vinden welke blikken ik zelf in mijn verzameling heb.''