Blikjes en papiertjes van de straat geraapt in Brouwershaven

De opruimactie is een initiatief van inwoonster Wil Obbink. Zij hielp dit voorjaar ook mee met het speuren naar zwerfvuil in de straten van de smalstad en werd enthousiast. ,,Het is nuttig om eens om je een te kijken waar je kunt helpen. En ik vind het leuk om te doen. Je kunt de wereld niet verbeteren, maar je kunt wel in je eigen omgeving wat doen. Bovendien gooien mensen minder snel wat op straat als ze zien dat het schoon is. Als er toch al afval ligt, gooien ze er sneller wat bij", is de mening van Obbink, die zaterdag samen met Joop van Rienderhoff op pad ging.