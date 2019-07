Blijvende zorgen over transparantie in mosselsector

Dit is Miss Visserij 2019 (én officier bij de Koninklij­ke Marine): ‘Bru is tuus’

18 juli BRUINISSE - Ze staat al jarenlang hoog in de poll, maar nu is ze het écht geworden. Lisa de Waal (27) is donderdag bij de start van de Visserijdagen in Bruinisse uitgeroepen tot Miss Visserij 2019. Een gelegenheid die ze aangreep om de vissers een hart onder de riem te steken. ,,We worstelen, maar we komen áltijd weer boven."