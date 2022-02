Blijven bouwen op Schouwen-Duiveland?: ‘Van de zotte!’

Watersnood­mu­se­um maakt video’s met ooggetui­gen. Overstro­min­gen Limburg zijn een waarschu­wing: ‘Het kan altijd verkeerd gaan’

OUWERKERK - Het water op de benedenverdieping van je huis horen klotsen. Nul communicatie. En geen idee hebben of het water nóg verder stijgt. René Paulssen (69) uit Valkenburg maakte de overstromingen die medio juli Limburg hard troffen van dichtbij mee. In paniek was hij niet. ,,Maar het was wel angstaanjagend.” Het Watersnoodmuseum heeft verhalen van een aantal ooggetuigen van de watersnood in Limburg op video vastgelegd.

