Biologen slaan alarm: vis raakt op in de Oosterschelde

Zuid-Afrikaanse Anzel maakt je fit in Zierikzee

15 mei ZIERIKZEE - De spiegels zijn blijven hangen, de matjes nieuw neer gelegd. In het pand aan de Lange Nobelstraat waar kapsalon CuliHair zat, gaat personal fitnesstrainer Anzel du Plessis mensen soepeler en fitter maken. De van oorsprong Zuid-Afrikaanse voelt zich in korte tijd thuis in Zierikzee. ,,In ieder mens huist een atleet.”