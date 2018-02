'Biodanza doet wat met de mensen'

In de Zierikzeese De Wieken van Eilandzorg zijn de vrijwilligers van de stichting inmiddels wekelijks van de partij. Elders in de provincie, en in West-Brabant en op Goeree-Overflakkee, kunnen zorgcentra door middel van drie proeflessen kennis maken met 'het wonder van eenvoudige bewegingen op muziek'. Want zo simpel is het eigenlijk, dat dansen met ouderen via de methode van biodanza. ,,Contact maken met elkaar, je met elkaar verbinden'', zegt biodanzadocent Loes van Langen. ,,Het is op een heel eenvoudige manier bewegen. Waarbij cliënten zelf de bewegingen bepalen'', vult Marjolijn Lubberts van de stichting aan. Van Langen: ,,Dat is de essentie. Je laat het uit de mensen zelf komen.'' Alles draait om veiligheid, geborgenheid en gelijkwaardigheid benadrukken de betrokken bestuursleden van de stichting. ,,En er is helemaal niets zweverigs aan'', wijst Van Langen om zich heen.